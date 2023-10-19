محتوى تضليل وعنف.. حذف 795 ألف منشور بالعربية والعبرية من على الفيس بوك والانستجرام

أصداء الحرب بين اسرائيل وغزة يصل مداها الى تطبيقات التواصل الاجتماعي فتفرض قوانين وتتخذ اجراءات خاصة بها.

وفي تقريرعرضته قناة " العربية"، أن شركة "ميتا" التي يتبعها فيسبوك وتطبيق واتس اب وانستجرام حذفت قبل ايام اكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية متعلقا بالحرب ، ووصفتها بغير "القانونية".

ووفقا للتقرير ، فان الخوارزميات الخاصة بفيسبوك تتطارد المحتوى التى ترد فيه كلمات (حماس واسرائيل وغزة ) و يحيلها الى الحذف التلقائي ، اضافة الى اي منشور مؤيد لهجوم حماس على اسرائيل ، وعلى قائمة المعنيين بالحرب تطبيق تيك توك الذي امهلهم مفوض معني بالصناعة في الاتحاد الاوروبي 24 ساعة لتوضيح تدابيره و مكافحة المعلومات المضللة بشأن الحر ب.

التطبيق المملوك لشركة صينية اعلن تخصيص موارده وموظفين لمكافحة نشر الكراهية والمعلومات المضللة بشأن الحرب ، كما شملت اجراءاته تحسين الأنظمة الآلية لازالة المحتوى الصادم والعنيف ، واضافة المزيد من مديري المحتوى الناطقين للغتين العربية والعبرية.

منصة "اكس" المملوكة للملياردير ايلون ماسك والمعروف بتويتر سابقا لم تكن بمعزل هي الاخرى عن تلك المجريات، وفتح المفوض الاوروبي تحقيق بشأن الامر ذاته.

وفيما تتخذ منصات التواصل الاجتماعي قواعد لوقف ماسمته خطاب الكراهية وتدفق المعلومات المضللة تغيب قواعد الحرب في ميدان الاقتتال بين اسرائيل وحماس.