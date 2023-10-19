تأخر وصول علي معلول إلى تنزانيا بسبب ظروف الطيران

تأخر وصول التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا رغم وصوله مدينة أبو ظبي مساء أمس الأربعاء.

وكان من المنتظر أن يصل معلول إلى تنزانيا في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء إلا انه تأخر في رحلته من اليابان إلى أبو ظبي ولم يلحق الطائرة الأخرى التي ستنقله إلى تنزانيا.

وكان معلول متواجدا في اليابان مع منتخب تونس الذي واجه المنتخب الياباني وديًا بعدما واجه منتخب كوريا الجنوبية.

ويصل على معلول إلى تنزانيا مساء اليوم الخميس على أن يشارك في المران الختامي استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويختتم الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس بمدينة دار السلام بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة