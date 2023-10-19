بيطرى قنا يضبط 117 كجم لحوم و دواجن مجمدة فاسدة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك، وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين ، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين .

وأضاف الداودي، أن الحملة التى شنتها المديرية بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، نجحت فى تحرير 4 محاضر مخالفة ، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 117 كجم، منها 99 كجم دواجن فاسدة، و18 كجم لحوم مفرومة، وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية ، غير صالحه للاستهلاك الآدمي، مشيرا الى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم .

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .