كولر يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الأهلي وسيمبا

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للحديث عن مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة التي تجمع بينهما الساعه السادسة مساء غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويظهر مارسيل كولر إلى جانب قائد الفريق في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، للحديث عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية التي تم اطلاقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر، مساء أمس الأربعاء، إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- حسين الشحات - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - بيرسي تاو - صلاح محسن.