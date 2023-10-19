ads
الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 96 فلسطينيًا غالبيتهم من الأسرى المحررين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 96 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غالبية المُعتقلين أسرى مُحررون وصحفيون من المعروفين بمواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، فمن بين المعتقلين 57 أسيرًا محررًا، أبرزهم الشيخ حسن يوسف، وثلاثة صحفيين جميعهم من الأسرى المُحررين ومن أبرز المُتخصصين في الشأن الإسرائيلي وهم عماد أبو عواد، وعلاء الريماوي من رام الله، وعلاء الربعي من الخليل. 

وتصدرت مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية الاعتقالات بنحو 42 اعتقالا على الأقل.

ads
الاحتلال الإسرائيلي الأسرى المحررين
ads