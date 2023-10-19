الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 50 فلسطينيًا من عمال قطاع غزة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نحو 50 فلسطينيًا من قطاع غزة، من الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وهربوا من أراضي الـ 48 بعدما أجبروا على ترك وظائفهم، على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلع الأسبوع الماضي.

ويحاول الفلسطينيون في الضفة الغربية، استيعاب أبناء شعبهم من قطاع غزة، والذين تقطعت بهم السبل، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف، والأوضاع الأمنية المتردية. ولم يجد هؤلاء مفرًا من جحيم العنصرية والاضطهاد في إسرائيل (أراضي الـ48) سوى باللجوء إلى الضفة الغربية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي يوميا حملات مداهمات للبحث عن عمال قطاع غزة المُتواجدين بالضفة الغربية، لا لتهمة سوى هروبهم من حرب فُرضت عليهم.