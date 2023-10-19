رئيس هيئة التأمينات: الشعب الفلسطيني يواجه محاولات مستميتة لتصفية قضيته للأبد

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني فيما يواجهه من أزمة إنسانية غير مسبوقة، ومحاولات مستميتة لتصفية قضيته إلى الأبد عن طريق التهجير القسري.

وأعرب جمال عوض، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه للضحايا الذين سقطوا في الهجوم الهمجي على المستشفى الأهلي المعمداني، وراح ضحيته أكثر من 600 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء بخلاف المصابين، داعيًا الله للشهداء أن يتغمدهم بواسع رحمته وللمصابين بالشفاء العاجل.

وختم رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حديثه قائلا: أذكركم جميعا بأننا مسؤولين عن تأمين مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ويجب علينا ان نعمل بروح التعاون والشراكة لتعزيز أنظمتنا التأمينية سواء صناديق التأمين الخاصة أو أنظمة التأمين الاجتماعي العامة وتأمين مستقبل التقاعد معا، لنجعل هذا المؤتمر فرصة حقيقية للتبادل البناء للآراء والأفكار التي تضمن استدامة هذه الأنظمة ورفاهية المستقبل.







