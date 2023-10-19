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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسالة محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية تصل إلى 120 مليون مشاهدة في 12 ساعة

النجم المصري محمد
النجم المصري محمد صلاح
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تصدر فيديو دعم القضية الفلسطينية، للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق الفيديو على منصة "x" – تويتر سابقا- أكثر من 112 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط.

كما حقق الفيديو على منصة فيس بوك، ما يقرب من 2.8 مليون مشاهدة، فيما حقق 4.3 مليون مشاهد على موقع "انستجرام".

وخلال الفيديو قال محمد صلاح: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف محمد صلاح: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية من أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

 

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