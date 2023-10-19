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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على خان يونس بقطاع غزة

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على غزة
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" باستشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على خان يونس بقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقصف بكثافة مباني سكنية بتل الهوي جنوب غرب غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 43 مواطنًا من محافظة الخليل، فجر اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء
وأكدت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة وبلدة دورا جنوب

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قصف قوات الاحتلال قطاع غزة خان يونس تل الهوي
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