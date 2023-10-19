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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم البحيرة: تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.. صور

مدارس البحيرة
مدارس البحيرة
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شهد طابور الصباح اليوم الخميس 19 أكتوبر بجميع مدارس البحيرة، تنكيس الأعلام ووقوف جميع الطلاب والمعلمين والعاملين دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، تزامنا مع إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء بفلسطين.

وأعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن عميق الحزن والأسى لدى جميع معلمي البحيرة وأبنائها الطلاب، شأنهم شأن شعب مصر الآبى العظيم، الذى يجتمع على قلب رجل واحد متضامنين ومؤيدين كافة القرارات والإجراءات التى تقوم بها الدولة تجاه القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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