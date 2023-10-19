متظاهرون داخل الكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف التصعيد ضد المدنيين في غزة

نظمت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP)، مظاهرات حاشدة داخل وخارج مبنى الكونجرس الأمريكي للمطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية الأمريكية، اليوم الخميس، داخل مبنى الكونجرس مطالبين "بوقف إطلاق النار الآن"، وحاملين لافتات تحمل نفس الرسالة.

وارتدى المحتجون قمصان "تي شيرت" سوداء، ودخلوا مبنى "كانون بيلدينج" التابع للكونجرس، حيث جلسوا في الردهة، وهم يغنون ويصفقون رافعين لافتات كتب فيها "دعوا غزة تعيش".

وتسببت المظاهرات داخل الكونجرس في اعتقال عدد من المشاركين بها على يد شرطة الكابيتول التي قالت إن مجموعة كبيرة من المتظاهرين دخلوا مبنى كانون هاوس الإداري، للمطالبة بوقف إطلاق النار الإسرائيلي على غزة، حيث اعتقلت عدة أشخاص منهم.

ونشرت شرطة الكابيتول الأمريكية على موقع "إكس"، بيانا قالت فيه "التظاهر غير مجاز به في مباني الكونجرس.. لقد حذرنا المتظاهرين بأن عليهم وقف التظاهر، وعندما لم يتجاوبوا، بدأنا بتوقيفهم".