رئيس الوزراء البريطاني بعد وصوله تل أبيب: "نحن نقف مع إسرائيل"

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بعد وصوله إلى تل أبيب، "نحن نقف مع إسرائيل".

وأكد سوناك للإٍسرائيليين، حسبما نقلته فضائية العربية في نبأ عاجل لها، "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب".

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وسيبحث "سوناك" خلال جولته فتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.