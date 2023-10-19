الأمين العام للأمم المتحدة يزور مصر اليوم للقاء السيسي

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القاهرة، اليوم الخميس، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس للتحاور مع القيادة المصرية.

وفي السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.