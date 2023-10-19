"أعلام فلسطين ومصر" بالطابور الصباحي بمدرسة النيل الدولية بأسيوط

استهل صباح اليوم الخميس تلاميذ مدرسة النيل الدولية فرع أسيوط الجديدة الطابور الصباحي بكلمات "عربية يا أرض فلسطين" حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية، للتاكيد والتأييد على دعم الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل تجاه أهالي فلسطين، ومحاولات إجبارهم على التهجير لسيناء.

ورسم التلاميذ الأعلام على وجوههم دعما للأشقاء الفلسطينين، وشاركت المدرسات بارتداء ألوان علم فلسطين، في الطابور الصباحي.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد العجان مدير فرع أسيوط الجديدة، أننا حريصين كل الحرص علي غرس مبادئ الدعم للاشقاء العرب داخل نفوس الصغار قبل الكبار، وعلى أن يعرف كل طفل القضية الفلسطينية وما يعاني منه من أهالي فلسطين والتعدي الغاشم للاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف "العجان " براعم اليوم هم شباب الغد وقادة المستقبل،لذلك مشاركة التلاميذ الصغار لمثل هذه الوقفات والتعرف علي اعلام الدول العربية وخاصة علم فلسطين هو امر اساسي نسعي لتحقيقه، من اجل جيل واعي ومثقف، يدرك كل ما يحدث من أمور بالمنطقة العربية ومستجدات القضايا لحظة بلحظة.

تلاميذ رياض الاطفال يحملون اعلام فلسطين بمدرسة النيل الدولية فرع اسيوط

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