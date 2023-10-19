دورات تدريبية بجامعة حلوان لتقديم خريج متميز

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على عقد العديد من الدورات التدريبية التى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الجامعة لتقديم خريج متميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل وذلك من خلال توفير مركز اللغات للدورات التدريبية التي تصقل مهارات الطلاب.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد إعلان مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن موعد إجراء اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

ويبلغ عدد مستويات هذه الدورة تسعة مستويات، حيث تصل مدة المستوى إلى 24 ساعة، وأوضحت إدارة مركز اللغات أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، حيث يحرص المركز على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تسهم فى تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.