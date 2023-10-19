رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تتعامل بسياسة الأرض المحروقة

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 09:54 ص

أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، على التمسك برفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم أحد مقرات الإيواء واعتقل العمال العائدين إلى الضفة الغربية.

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين ارتفع منذ العدوان على غزة بنسبة 100%، وتجاوز 10 آلاف أسير.

وتابع رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين باعتبارها أرضا محروقة دون اعتبار لحقوق شعبها، وترتكب جرائم ضد المعتقلين تصل إلى حد القتل والاغتيال.