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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تتعامل بسياسة الأرض المحروقة

العدوان على غزة
العدوان على غزة
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أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، على التمسك برفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم أحد مقرات الإيواء واعتقل العمال العائدين إلى الضفة الغربية.

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين ارتفع منذ العدوان على غزة بنسبة 100%، وتجاوز 10 آلاف أسير. 

وتابع رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين باعتبارها أرضا محروقة دون اعتبار لحقوق شعبها، وترتكب جرائم ضد المعتقلين تصل إلى حد القتل والاغتيال.

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