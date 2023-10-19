اليوم.. الزمالك يغلق أبوابه مبكرا استعدادًا للانتخابات

يغلق نادي الزمالك أبوابه مبكرًا، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الخميس استعدادا للانتخابات غدا الجمعية.

ووضعت اللجنة التي تدير الزمالك الرتوش الأخيرة والتجهيزات قبل موعد الانتخابات غدا.

وقال عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحا يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني، “ تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي”.