اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والعظمي 30

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و تكون كثيفة علي مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى 20 درجة .