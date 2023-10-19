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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أيرلندا تتعهد بتقديم 13 مليون يورو مساعدات إنسانية لفلسطين

وزير الخارجية الأيرلندي
وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن
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أعلنت الحكومة الأيرلندية أنّها ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف إطلاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، بحسب قناة القاهرة الاخبارية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أمام البرلمان: "أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو".

وأوضح أنّ هذه الأموال، تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساسًا لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري، في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي، ستُصرف عبر وكالات الأمم المتّحدة.

وحضّ "مارتن" سائر دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكّدًا أنّ "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر".

وكرّر وزير الخارجية الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بعد أن انتزع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل، الأربعاء، موافقتها على دخول مساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

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