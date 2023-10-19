اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس جميلة الشنطي في غارة إسرائيلية بغزة

اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وهو الرابع خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عضو المكتب السياسي في حماس جميلة الشنطي بعد قصف منزلها بمدينة غزة.

والشنطي من مواليد مخيم جباليا عام 1957 وحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية، وترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة، واُنتخبت عام 2006، عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة.

وفي عام 2013، عينت الشنطي "وزيرة" للمرأة في الحكومة بغزة، وفي العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس.

وكانت طائرات الاحتلال قد اغتالت 3 من المكتب السياسي لحركة حماس "المزيني ومعمر وأبو شمالة" فيما اغتالت اثنين من قادة حماس الزرد وإبراهيم، وأحد أعضاء المجلس العسكري في القسام أيمن نوفل.