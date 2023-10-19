قيادي بحركة فتح: إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي دولة وظيفية وشرطي متقدم لها وحاملة طائرات

علق ياسر أبوسيدو، نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح في مصر، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالدعم غير المحدود لإسرائيل، وأيضًا التأكيد على إصدار قرار بمزيد من الدعم لإسرائيل، ودعمه من ناحية أخرى للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ100 مليون دولار، بالإضافة إلى حديثه عن حل الدولتين، قائلًا: "إن تصريحات بايدن يمكن قراءتها من خلال كلام ورد في الموسوعة حول الصهيونية واليهودية للدكتور عبدالوهاب المسيري بالدولة الوظيفية".

وأضاف سيدو خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي دولة وظيفية وهي شرطي متقدم لها بل وحاملة طائرات أيضًا، لافتًا إلى أن أمريكا تدافع عن مشروعها في الشرق الأوسط من خلال دفاعها عن الإرهابيين الصهاينة، وهو ليس غريبًا، فلن نرى من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية طوال الـ100 سنة الماضية سوى أنهم يؤيدون الإرهاب الصهيوني ويتبنونه ويدعمونه ويقدمون له كل سبل الحياة والبقاء، وهذا ليس بغريب، ويجب أن نكون واثقين بأن هذا هو الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني، وبالتالي علينا أن نناضل ونقاتل حتى نصل إلى حقوقنا الوطنية على أرض فلسطين.

وأكد أن بايدن لا يختلف عن أي رئيس أمريكي أيد إسرائيل في فترة حكمه وبقائه على الكرسي؛ لأن هذا الدور الذي تقوم به إسرائيل ليس خدمة للعرب ولكنه خدمة لأمريكا وللغرب.