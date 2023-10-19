"أمازون" الأمريكية تعلن خطتها لتوصيل الطلبات عبر مسيرات

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أمازون" عن خطط لتوصيل الطرود والشحنات عبر طائرات مسيرة في كل من بريطانيا وإيطاليا، في إطار مساعيها تطوير برنامجها الطموح للتوصيل الجوي.

وذكرت شركة التكنولوجيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس أنها ستطلق خدمة التوصيل عبر المسيرات ذاتية القيادة في بريطانيا وإيطاليا في أواخر عام 2024، آملة أن تقوم بتسليم 500 مليون طرد عبر الطائرات بدون طيار كل عام بحلول نهاية العقد الجاري.

وتزامن الإعلان مع تقديم "أمازون" جيلها الجديد من الطائرات بدون طيار في مقرها الرئيسي في سياتل بالولايات المتحدة.

وقال ديفيد كاربون، نائب رئيس أمازون بشركة "برايم إير": "يسعدنا أن نعلن عن توسيع خدمة توصيل Prime Air دوليا، لأول مرة خارج الولايات المتحدة، بعد أن قمنا ببناء خدمة توصيل آمنة وموثوقة وعقدنا شراكة وثيقة للغاية مع الهيئات التنظيمية والمجتمعات".

وتبقى خدمة الشركة المعتمدة على الطائرات بدون طيار متاحة حاليا فقط في موقعين صغيرين في كاليفورنيا وتكساس، حيث تم إطلاقها قبل أقل من عام.. وتعتزم أمازون إضافة موقع أميركي ثالث العام المقبل.