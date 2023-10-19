مرفق الإسعاف بنابلس: الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من الاحتلال في غزة والضفة

قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف في نابلس، إن الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح "جبريل" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مرفق الإسعاف يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والوضع يتجه نحو كارثة صحية وإنسانية في نابلس، مشيرًا إلى أن أهالي غزة يتعرضون لكارثة بيئية لعدم توافر المياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف على إثر القصف.

وأوضح مدير مرفق الإسعاف في نابلس، أن الكثير من المستشفيات في غزة خرجت من نطاق الخدمة بسبب نفاد الوقود، فيما لا تستطيع أطقم الإسعاف الوصول للضحايا في مختلف المواقع بغزة بسبب الهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المستشفيات لم تتلق على مدار 13 يومًا أية إمدادات طبية ولم نتمكن من إخراج مصابين إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.