الرئيس الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إن بلاده تقدر دور مصر في تهدئة الوضع بقطاع غزة.

وشدد على أن المهمة الأكثر إلحاحًا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف "بينج"، خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مشاركته في "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" ببكين، أن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية، وترغب في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية؛ للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة مع زيادة الواردات عالية الجودة من مصر، بحسب وكالة "رويترز".