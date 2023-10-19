شؤون الأسرى: أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العداون على غزة لتتجاوز 10 آلاف أسير

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أعلن أن أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العداون على غزة بنسبة مئة بالمئة لتتجاوز 10 آلاف أسير.

وأضاف فى تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه يرجح أن إسرائيل نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات معهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.