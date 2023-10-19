لافروف يحذر من تحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية

حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، من وجود خطرا جديا للغاية بتحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين، أنه بالنسبة إلى قطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى نزاع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية.

وأضاف أن بلاده على اتصال مع تركيا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء هو عمل استفزازي، وقال: "نلاحظ محاولات إلقاء اللوم في كل شيء على إيران ونعتبرها استفزازية تماما."

وتابع: "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتطالب بمنع هذا النزاع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة."

وفي سياق اخر، أكد لافروف أن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي نوعيا."

كما ندد بالسياسات العسكرية "الخطيرة" للولايات المتحدة وحلفائها حيال كوريا الشمالية.