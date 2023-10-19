خلال 12 ساعة.. استشهاد 7 فلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدن الشمال

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 7 فلسطينيين، من ضمنهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في المحافظات الشمالية، مما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 69 شهيدا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش، 17 عاما، وخليل محمد خليل، 15 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة، 21 عاما، برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص جيش الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

واستشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي، 24 عاما، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب محافظة نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق، 14 عاما، من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد الطفل طه محاميد، 16 عاما، من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.