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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الصيني لـ "مدبولي": المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء مع الرئيس
رئيس الوزراء مع الرئيس الصيني
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عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشجيع الشركات الصينية القوية على الاستثمار في مصر ورحب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية.

وقال الرئيس الصيني خلال المحادثات، إن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.

وأكد لرئيس الوزراء المصري، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" في بكين، أن الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب ظروفها.

وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية، مؤكدا رغبته في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم، نقلًا عن وكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الصيني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري إن المسار الأساسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.

وأكد أن الصين تقدر الدور المهم الذي تلعبه مصر في تهدئة الوضع، مشددًا على ضرورة عدم خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.

وشدد الرئيس الصيني على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن لتجنب اتساع نطاق الصراع.

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العدوان الإسرائيلي - الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس الصيني
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