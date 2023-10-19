بالفيديو.. مسيحيون فلسطينيون يصلون من أجل غزة في القدس

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد فلسطينيون مسيحيون يصلون في كنيسة في القدس الشرقية المحتلة للسلام ويتحدثون عن المحبة، دون إخفاء غضبهم من إسرائيل التي يحملونها مسؤولية الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وفي قداس الكنيسة التي تقع في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، دعا الكاهن إلى "السلام" في أسرع وقت ممكن.

وقالت شابة تدعى ماريا والبالغة 21 عاما، رفضت الكشف عن اسم عائلتها، "أنا ضد القتل، ما فعلته حماس كان فظيعا وأنا لا أؤيده"، مضيفة "الأمر معقد للغاية لأن الناس في غزة لم يفعلوا أي شيء".

وأكدت ماريا التي تعمل في مجال السفر "إنهم أبرياء هناك. ليست الدولة، وليس الأشخاص الذين فعلوا هذا. إنها جماعة تسمى حماس هي التي فعلت ذلك".