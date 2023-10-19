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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الصيني: ننسق مع مصر للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إن بلاده تأمل في العمل مع مصر لتحقيق "مزيد من الاستقرار" في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة.

وأكد شي جين بينغ لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع في بكين، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر، وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أننا ننسق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام صينية رسمية أفادت في وقت سابق، صباح الخميس، بأن الرئيس الصيني التقى برئيس الوزراء المصري في العاصمة الصينية بكين.

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