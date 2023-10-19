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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دبلوماسى سابق: الإسرائيليون صاروا يكذبون الكذبة ويصدقونها

جمال بيومي
جمال بيومي
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قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا فى حالة مدهشة وغريبة فى المعترك الدولى، ومصر تقوم بدور عظيم فى القضية الفلسطينية لأنها أقدم دولة فى العالم والمنطقة، لافتا إلى أن الإسرائيليين صاروا يكذبون الكذبة ويصدقونها ويريدون منا أن نصدقها.

وتساءل بيومى خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، لماذا أهجر الفلسطينيين إلى سيناء ويحل محله يهودى ؟! ولما لا يبقى اليهود فى بلادهم الأصلية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور نشط والرئيس عبدالفتاح السيسى يقودها.

وطالب بيومى الإعلام المصرى والعربى أن ينتشر ويتحدث بكل لغات العالم عما نقوله تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه من المؤسف وغير المقبول الموقف الغربى خاصة الولايات المتحدة وأوروبا الذين يقولون الشئ فى الصباح وعكسه فى أوروبا.

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القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي
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