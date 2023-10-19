المشاهير.. شخصيات مرعبة بالذكاء الاصطناعي

أثار أحد محرري أفلام الدهشة على الإنترنت من خلال إعادة تصور شخصيات بارزة، من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المطربة العالمية بيونسيه كشخصيات أيقونية في عيد الهالوين.

واستخدم محرر الأفلام دنكان تومسن، 53 عاماً، وهو برنامج ذكاء اصطناعي ينتج الصور وأظهر جو بايدن في دور فريدي كروجر من فيلم «A Nightmare on Elm Street»، وبيونسيه في دور ساحرة، والرئيس السابق دونالد ترامب في شكل اليقطين، وإيلون ماسك كفزاعة.

وقال دنكان تومسن: «أحب شخصية إيلون ماسك، وأحب حقيقة أنه يبدو كشرير في هوليوود، وهناك هدوء في وجهه يمكن أن يكون رجل الغراب الذي سيواجه باتمان».

وتشمل الصور الأخرى في مجموعته المرعبـة أســطـورة البوب مادونا في دور ساحرة، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في دور العم فيستر من «عائلة آدامز»، وعضوة البرلمان البريطاني بريتي باتيل في دور الزومبي والمستذئب. حتى أنه أعاد تصور رئيس الوزراء الحالي للبلاد، ريشي سوناك، على أنه دراكولا.