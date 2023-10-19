الإيسيسكو ووزارة البيئة السعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، سبل وآليات تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوزارة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان للإيسيسكو يوم الأربعاء، بأن المالك أكد حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع الوزارة، منوها بالشراكة المتميزة بين الجانبين في تنظيم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي.

من جانبه، أشار الفضلي إلى حرص المملكة العربية السعودية على تطوير التعاون مع الإيسيسكو ومع دول العالم الإسلامي في مواجهة التحديات والآثار السلبية للتغيرات المناخية في مجالات الأمن المائي والغذائي، مؤكدًا استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتجارب السعودية الناجحة في تحلية المياه والمبادرات البيئية المختلفة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى أهمية العمل المشترك في مجال حماية البيئة، من خلال مبادرات عملية مبتكرة يمكن قياس تأثيرها وتطويرها لتحقيق النجاح، حسب احتياجات وأولويات كل دولة.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الإيسيسكو ووزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية؛ لتعزيز التعاون المشترك في عدد من البرامج والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها.