4 إصابات إحداها خطيرة لطفل واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، عرف منهم حماده رحال (20 عاما)، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في الفنيق، لم تعرف هويتهم.