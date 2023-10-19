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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«أيام قرطاج» السينمائية يكشف عن قائمة الأفلام بـ«مسابقة الوثائقية الطويلة»

أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج السينمائية
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أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023:

1- Au cimetière de la pellicule -غينيا - تيرنو سليمان ديالو

٢- Or de vie - بوركينافاسو - بوبكر سنغاري

٣- Amchilini, choisis-moi - التشاد - قادر الأمين

٤- بيت الحجبة- جميلة عناب-المغرب

٥- الكابيتانة- حسام صانصة- تونس

٦- Coconut Head Generation - نيجيريا- آلان كاساندا

٧- عائدة - كارول منصور - لبنان

٨- Mouvma-تونس - إيناس بن عثمان-تونس-

٩- Le taxi, le cinéma et moi-بوركينافاسو - سلام زمباليجري  

١٠- جنين -محمد بكري -فلسطين

١١- قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان

١٢- ھولییود غایت - إبراهيم نشأت - مصر

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أيام قرطاج السينمائية الوثائقية الطويلة ابراهيم نشأت
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