«أيام قرطاج» السينمائية يكشف عن قائمة الأفلام بـ«مسابقة الوثائقية الطويلة»

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023:
1- Au cimetière de la pellicule -غينيا - تيرنو سليمان ديالو
٢- Or de vie - بوركينافاسو - بوبكر سنغاري
٣- Amchilini, choisis-moi - التشاد - قادر الأمين
٤- بيت الحجبة- جميلة عناب-المغرب
٥- الكابيتانة- حسام صانصة- تونس
٦- Coconut Head Generation - نيجيريا- آلان كاساندا
٧- عائدة - كارول منصور - لبنان
٨- Mouvma-تونس - إيناس بن عثمان-تونس-
٩- Le taxi, le cinéma et moi-بوركينافاسو - سلام زمباليجري
١٠- جنين -محمد بكري -فلسطين
١١- قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان
١٢- ھولییود غایت - إبراهيم نشأت - مصر