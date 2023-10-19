بكاء البطل العالمي المصري بيج رامي حزنًا على شهداء فلسطين

حرص ممدوح محمد حسن السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» لاعب كمال الأجسام المصري على دعم القضية الفلسطينية أمام الكيان الصهيوني عقب الأحداث الأخيرة.

وظهر بيج رامي في فيديو وهو في نوبة بكاء بعد قصف المستشفى في فلسطين وموت أكثر من ألف شخص.

وقال: «أحنا أشباه رجال وأصعب شيء إن الراجل يبكي جنب الحيطة»، وتابع: «عمري ما حسيت فى حياتى بأكتر من كده مهانة والله ما خان فلسطين إلا أحنا».

وطالب جميع اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية بدعم القضية الفلسطينية أمام الكيان الصهيوني ودعم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر فلسطين، منذ قليل، حيث نشر فيديو باللغة الإنجليزية جاء كالتالي:

وتابع: ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

أشار: يجب أن تتوقف المجازر ، فالعائلات تتقطع أواصرها وشدد يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

وأنهى حديثه قائلا: «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود».