اليوم.. ختام مشروع لتحسين الظروف المعيشية لـ 200 سيدة في 4 محافظات بالصعيد

تشهد مدينة الأقصر، اليوم الخميس، ختام مشروع "زيادة فرص كسب العيش للأسر الأكثر احتياجاً في صعيد مصر" فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي لجائحة كورونا COVID-19 ، وتحسين الظروف المعيشية لـ 200 سيدة فى 4 محافظات (بنى سويف وسوهاج وقنا والأقصر)، والذي تنظمه مؤسسة جذور من أجل التنمية، والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - AECID .

يشارك في الحفل، الذي يقام في أحد الفنادق الخاصة، ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبحضور لفيف من القيادات المجتمعية والنسائية بمحافظة الأقصر، حيث يشارك فى افتتاحية الحفل الدكتور هشام خليل عيسى المدير التنفيذي لمؤسسة جذور من أجل التنمية، وبالوما فيرناندز ممثل منظمة كونيموند "فيديو مسجل" ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، والمهندسة أماني محمد مدني نائب مقرر المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

ويتضمن الحفل، عرضاً تقديمياً لأهم المخرجات من التقييم النهائي للمشروع، وكذلك عرض فيديو توثيقي لأنشطة المشروع وقصص النجاح وآراء المستفيدات والمستفيدين من المشروع، ويتخلل الحفل معرض لمنتجات تم تصنيعها عن طريق المستفيدات، وينتهي الحفل بفقرة تكريم للجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ أنشطة المشروع وممثلي مديريات التضامن الاجتماعي، والمكاتب الإقليمية للمجلس القومي للمرأة بالمحافظات الأربعة المستهدفة.

وقال الدكتور هشام عيسى، المدير التنفيذي لمؤسسة جذور من أجل التنمية، أن زيادة فرص كسب العيش للأسر الأكثر احتياجاً في صعيد مصر فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي لجائحة كوروناCOVID-19 يتم تنفيذه في بني سويف، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والذي استمر على مدار عامين ، ويهدف المشروع إلى تعزيز الدخل والقدرات الإنتاجية لـ 200 إمرأة من أسر فقيرة ومعيلة، من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا وذلك من خلال تقديم مشروعات متناهية الصغر للسيدات المستفيدات وتتنوع هذه المشروعات إلي 4 أنواع رئيسية وهي الخياطة، تربية الدواجن، تصنيع وبيع المنظفات، وكذلك البيع بالتجزئة، تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للنساء اللاتى تدهورت أوضاعهن الاقتصادية بسبب فيروس كورونا ، وذلك من خلال تمكينهن اقتصادياً وتعزيز قدراتهن الإنتاجية لتشغيل الأنشطة المدرة للدخل المستدام.

وأوضح هشام صلاح، مدير المشروع، أن مؤسسة جذور بالتعاون مع منظمة كونيموند تقوم ببناء قدرات قيادات نسائية بعدد (4) جمعيات أهلية مجتمعية شريكة لها فى تنفيذ المشروع، بمحافظات ( بنى سويف وسوهاج وقنا والأقصر ) ليقوموا بتقديم التوجيه والدعم للسيدات المستفيدات بمجتمعات المشروع فى تنفيذ الأنشطة المدرة للدخل.

وأضاف «صلاح»، أن تدريب السيدات صاحبات المشروعات المدرة للدخل، يمر بمراحل مختلفة بداية من التوجيه والإرشاد وتخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عملية المتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسة سوق في المحافظات الأربع المستهدفة وعليها تم تحديد أفضل الأنشطة المدرة للدخل للسيدات ربات الأسر داخل مجمعاتهن المحلية بعد دراسة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

وأشار إلى إنه تم تنفيذ برنامج تدريبى للسيدات المستهدفات حول إدارة الأعمال حيث قمن بإعداد دراسة جدوى متكاملة عن النشاط الذي تم اختياره بالإضافة إلى التدريب الحرفي الخاص بكل نشاط، موضحاً أنه يتم منح هؤلاء السيدات منحة مالية لا ترد لتشغيل المشروعات، كما تم توفير كافة مستلزمات الإنتاج لهن سواء الأصول الثابتة أو خامات الانتاج لضمان تحقيق ربح سريع واستدامة لهذه الأنشطة.