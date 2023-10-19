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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابًا إلى الأمة الخميس بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

بايدن
بايدن
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أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، أن بايدن سوف يلقي خطابًا إلى الأمة، غدًا الخميس، بشأن الأحداث في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن،الاتصال ركز على التباحث حول الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية

كما تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

يذكر أن، القيادة الفلسطينية أكدت في اجتماع للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مساء يوم الأربعاء، رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرته خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه، مشددة على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة الغربية.

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