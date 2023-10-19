العشرات يجتمعون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة التشيكية براغ

أفادت وكالة "ČTK" التشيكية للأنباء، أن قرابة 100 شخص تجمعوا في ساحة البلدة القديمة وسط العاصمة براج في مسيرة تأييد وتضامن مع فلسطين، وأشرفت الشرطة على الحدث ولم يُخَلّ بالنظام العام.

ونقلت الوكالة كلمات زدينيك جيجليشكا من مجموعة مبادرة “ليس باسمنا!”، التي نظمت المسيرة: "نحن بحاجة إلى إثارة المسؤولية الجماعية لممثلي السياسة التشيكية ووسائل الإعلام لدينا. ونحن نعتبر أن من غير المقبول والمستحيل أن يستمع التمثيل السياسي التشيكي إلى التصريحات الإسرائيلية التي تؤدي إلى الانتقام الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة".

وبحسب الوكالة فإن الشرطة أشرفت على الحدث ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. وتجمع المتظاهرون في ساحة البلدة القديمة بوسط المدينة ثم ساروا إلى مقر الحكومة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة لفلسطين.

وكما أشارت وكالة الأنباء، فإن المتظاهرين يعتزمون تكرار الوقفة الاحتجاجية في الأيام المقبلة، وهذا ليس الإجراء الأول من نوعه.