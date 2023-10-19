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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وبايدن يبحثان الوضع الإنساني وسُبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة  وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن غزة
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