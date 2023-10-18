نائب التنسيقية: شعوب العالم تنظر لمصر باعتبارها القائد بشأن القضية الفلسطينية

أعلن النائب محمود فيصل القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية.

وقال القط، قبل الدخول للجلسة تم ضرب أكبر مخبز في غزة، مما يعني أنه ليس الهدف قصف مستشفي او مخبز لكن الهدف قطع كل سبل الحياة، حتي يضطر الشعب الفلسطيني للتهجير.

وأضاف، لقد فشل مجلس الأمن للمرة الثانية إدانة الاعتداء وكذا الاعتداء الصهيوني علي المستشفي، بفيتو أمريكي واحد فقط، كما أن وسائل الإعلام الأجنبية وصفته بأنه انفجار ولم تدين الحادث مما يدلل علي ما يحاك ضدنا.

وأشار النائب محمود القط، إلي أن تحركات الرئاسة المصرية وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أزعحت الكثير وخصوصا حينما أعلنت مصر منذ شهور تمسكها بالوصاية الهاشمية على المقدسات مما أفسد مخططات أغضبت الكثيرين وكانت سببا في التعجيل بالتهجير وكشفت كل ما يدور وما يحاك ضد هذا الوطن، مضيفا: الرئيس السيسي يقف شامخا أمام العالم ويعلن أن الدولة المصرية لن تسمح بخروج الأجانب إلا بعد دخول المساعدات للفلسطينيين.

وقال القط، إن التهجير تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعوب تنظر إلي مصر بنظرة القائد.