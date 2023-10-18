القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن القائمة الطويلة لمسابقة "محمود نسيم" للكتابة المسرحية

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، القائمة الطويلة لمسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية، وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى، والتي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وقد تم اختيار 10 نصوص بالقائمة الطويلة، من بين 17 نصًا مسرحيا تقدمت للمسابقة، وهي: «خطوة للأمام خطوة للخلف» للمؤلف محمد يس، «خارج الفردوس» للمؤلف حيدر حسين ناصر، «المتاهة» للكاتب ماجد سنارة، «غير قابل للرؤية»، للمؤلف مسعود عتمة، «باللون الأبيض» للمؤلف محمد صالح شعيب، «شمعة وحيدة» للمؤلف محمد قديحة، «عظمة على عظمة ياست» للكاتبة إيمان زين الدين، «لوحات الدكتور بهيج» للمؤلفة آية علي، «كتبت بخلل» للمؤلفة سارة عمرو جاد، ونص «أندرويد» للمؤلفة نورا حسام الدين.

وتتشكل لجنة التحكيم لمسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية من الدكتور أحمد يوسف عزت، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب في جامعة بورسعيد "رئيسًا"، وعضوية كل من: الكاتب والناقد المسرحي د. طارق عمار، والمؤلف والكاتب أحمد عصام.

يترأس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.