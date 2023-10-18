آثار الحكيم باكية على الهواء: فلسطين عربية وأطفالهم يعطونا دروسا بعقيدتهم

علقت الفنانة آثار الحكيم على أحداث فلسطين وغزة، بعد غياب سنوات عن المداخلات الإعلامية، موضحة أنه فريضة على كل إنسان أن يعلق ويدعم القضية الفلسطينية.

قالت الفنانة آثار الحكيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «يجب أن نجاهر بأحاسيسنا ومطالبنا بشأن حق الإنسانية.. فالساكت عن الحق شيطان أخرس».

ووجهت الفنانة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تصريحاته اليوم عن الأوضاع في قطاع غزة، معلقة: «أؤيد تصريحات الرئيس السيسي وصراحته اليوم فنحن جميعًا بجانبه.. شكرًا على وقفته الحاسمة والحازمة والوطنية والواضحة مع فلسطين».

وقالت آثار الحكيم أيضًا: «إخوانا الفلسطينيين على راسنا إحنا بلد كرم.. استضافنا 9 مليون سوداني وليبي من كل الجنسيات ورئيسنا رجل كريم بلا نفاق.. أرض فلسطين ستظل أرضهم العافية ».

وظهرت تبكي على الهواء، بسبب فيديو طفل فلسطيني يلقن صديقه أو شقيقه الشهادة، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني، قائلة: «إيه العزيمة دي.. أطفال فلسطين يعطونا دروسًا بعقيدتهم».

واختتمت الفنانة آثار الحكيم: «كل شيء وله نهاية.. أتمنى من الله اتحادنا كلنا كعرب ومسلمين.. نحن أقوياء وأكثر باتحادنا ضد الاحتلال الإسرائيلي».

