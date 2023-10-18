رسائل تهديد للفنان باسم سمرة من إسرائيل بسبب موقفه مع فلسطين

أعلن الفنان باسم سمرة تعرضه لتهديدات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه لفلسطين، بالإضافة إلى مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

قال الفنان باسم سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، خلال حلقة خاصة تضامنًا مع غزة وفلسطين، إنه تم دعوته لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

وتابع أن جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.

واستكمل الفنان باسم سمرة قائلًا: «انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل».

كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: «الممثل الغير فاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية».

واختتم الفنان باسم سمرة قائلًا: «فلسطين في قلبنا من سنة 48.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية».