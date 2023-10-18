نهال عنبر: أفوض الرئيس السيسي لاتخاذ أي إجراء لحماية مصر والفلسطينيين

أكدت الفنانة نهال عنبر أن وقفة نقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، شهدت حضور عدد كبير جدًا من الفنانين لا يمكن حصرهم.

قالت الفنانة نهال عنبر في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «الحزن سيطر على الجميع بسبب القضية الفلسطينية».

وتابعت أن جميع الفنانين يتضامنون مع أهل فلسطين، معلقة: «مسخرين السوشيال للدفاع والتضامن مع أهلنا في فلسطين».

وأشارت الفنانة نهال عنبر إلى أن هناك تزييف وخطة مدروسة من الحكومة الإسرائيلية، وانتهاك لحقوق الإنسان والأطفال، لافتة إلى أن هدفهم فتح مصر للمعابر.

واستكملت الفنانة نهال عنبر: «لا يجب أن يترك الفلسطينيين أرضهم.. اصمدوا هذه أرضكم لا تفرطوا في شبر من أرضكم كما هناك اتفاقيات يجب احترامها».

وأكدت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، أنها تفوض الرئيس السيسي للدفاع عن المصريين والفلسطينيين وحماية مصر، معلقة: «كلنا داعمين للسيد الرئيس لاتخاذ أي إجراء لحماية مصر والفلسطينيين للدفاع عنهم».