الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي استكمل كل استعدادات اجتياح قطاع غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن مجلس "وزراء الحرب" في دولة إسرائيل، أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن أن التدخل البري بغزة أمر لا مفر منه.

وأضافت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

وغادر بايدن تل أبيب منذ قليل بعد زيارة استمرت أقل من ثماني ساعات، قال خلالها، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى إلى جانب إسرائيل خاصة في تلك الأيام المظلمة حسب قوله.

وأضاف بايدن، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في تل أبيب: "ينبغي تحقيق العدالة ولكن يجب علينا الحذر حتى لا نقع في الأخطاء، ويجب أن يكون هناك وضوح لأهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأكد الرئيس الأمريكي: "علينا مواصلة العمل على اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم حل الدولتين".

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا "طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".