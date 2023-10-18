رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود تجديد الهدنة في بلاده

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي ستيفين فاجن، مستجدات الوضع اليمني وجهود الوساطة؛ من أجل تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية، على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في اليمن، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وجدد العليمي، إدانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، التي أودت - أمس - بحياة المئات بينهم أطفال، وجرحى بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تضامن ودعم بلاده الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.