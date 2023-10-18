ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود تجديد الهدنة في بلاده

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي ستيفين فاجن، مستجدات الوضع اليمني وجهود الوساطة؛ من أجل تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية، على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في اليمن، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وجدد العليمي، إدانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، التي أودت - أمس - بحياة المئات بينهم أطفال، وجرحى بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تضامن ودعم بلاده الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ads
اليمن رشاد محمد العليمي الميليشيات الحوثية
ads