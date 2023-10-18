دعمًا لغزة.. الننى وكوكا ومحمد صلاح فى مقدمة نجوم العرب

أعلن عدد كبير من اللاعبين المصريين المحترفين فى عالم الساحرة المستديرة، والنجوم العرب، تعاطفهم ودعمهم للقضية الفلسطينيه، ولما يتعرض له قطاع غزة من قصف عنيف وغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما خلف عددا كبيرا من الضحايا.

حيث أعلن أحمد حسن "كوكا"، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بينديك التركي، تضامنه مع قطاع غزة، وذلك فى رسالة مطولة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "انتقلت إلى أوروبا منذ ١١ عاما، ولهذا السبب إنّ لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين، مخصّصة لكم".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمُحطّم بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام ، لذلك أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".

كما تضامن الفرعون المصرى محمد النني لاعب نادى أرسنال الانجليزى، مع أحداث غزة وذلك من خلال تغيير صورة البروفايل الشخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي، بإزالة صورته ووضع صورة للمسجد الأقصى يرفرف فوقها علم فلسطين، في تعبير عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية ورفضه العدوان على قطاع غزة.

كما أعلن الهلال الأحمر المصرى، عن تبرع الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي كبير لصالح دعم أهالى غزة.

كما نشر لاعب المنتخب الجزائري، رياض محرز، صورة له من مباراة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر وكان حاملا علم فلسطين رفقة اثنين من زملائه وعلق عليها "نحن نريد السلام".

كما عبر نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم حكيم زياش، ونصير مزراوي وسفيان بوفال وزكريا أبو خلال وعبد الحميد الصابري، عن تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة.

وذلك من خلال منشورات على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبدوا فيها دعمهم لغزة ورفضهم للقصف الإسرائيلي، وفق رصد مراسل الأناضول.

كما عبر النجم الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن تضامنه مع فلسطين قائلا "رسالتي دعم لفلسطين وأهلها للمرة الثانية في أسبوع، ليكون إلى جانب اللاعبين والرياضيين الذين عبروا عن رأيهم وتضامنوا مع فلسطين خلال الحرب الحالية".

ومنذ ٧ أكتوبر الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى مقتل ٢٦٧٠ فلسطينيا، وإصابة ٩٦٠٠ آخرين، بحسب وزارة الصحة.

