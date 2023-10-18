وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يحيل 20 فردا من العاملين بوحدة طحلة للتحقيق

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة للوحدات التابعة لإدارة بنها، بدأها بالمرور على وحدة طب الأسرة بطحلة.

وتأكد "الجزار" من الانضباط الإداري، حيث أحال أكثر من 20 فرد من العاملين بالوحدة بمختلف التخصصات للتحقيق العاجل لعدم تواجدهم على رأس العمل.

ثم تفقد الجزار جميع أقسام الوحدة وأكد على إعادة ترتيب غرفة الاستقبال والطوارئ طبقا لمعايير سلامة وصحة المريض، والاهتمام بنظافة الوحدة بأكملها، وترتيب مخزن الكهنة وتنظيف، ومتابعة أعمال الصيانة بالوحدة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدة، ورفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية.

وكلف وكيل الوزارة، مدير الإدارة الصحية ببنها بضرورة إعادة توزيع القوى البشرية الزائدة داخل الوحدة لتحقيق الاستفادة القصوى من العنصر البشري، وأمر أيضًا بمتابعة الانضباط الإداري داخل الوحدة بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ووجه بتلافي جميع الملاحظات التي جرى رصدها أثناء المرور بشكل عاجل.