نائب بالشيوخ: الاحتلال بقوم بجريمة مكتملة الأركان تخضع للمحكمة الجنائية الدولية

وجه النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس السيسي، باننا لن نقول لك كما قالت اليهود لسيدنا موسي " اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون " ولكن ياسيادة الرئيس اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون في خندق واحد جنود للوطن .

وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها المجلس اليوم ، بان ماتقوم به اسرائيل جريمه مكتمله الاركان تخضع هذه الافعال الي ما أوردته المادة من الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما و اتفاقية جنيف لسنة 1949 كل هذه الافعال المشينة وما ارتكب امس كان من أكبر الجرائم في التاريخ وأكد أن آخر حكم الجنائية الدولية كان لزعيم الكونغو وحكم علي ب30 سنة في جرائم أقل من ذلك بكثير.

ولفت عبدالعزيز إلى أن هناك رسالة لمن كان ينتقد الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي بزيادة تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح ، ويقولوا جيبولنا لحمه وجيبولنا بصل وطماطم ، الآن لولا الرؤية التي اعتمدها الرئيس لما كنا واقفين في هذه القاعة ، تتحدث بثقة وفي موقف قوه وخلفنا جيش عظيم قادر على دحر كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن . وأكد بانني افوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري ، ولولا حكمة الرئيس ورؤيته الثاقبة ماكنا لننقذ اخواتنا في ليبيا لم يكن لنا ان نتحدث بقوة .